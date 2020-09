Van café Bij Jantje naar ’t Kroegske en nog veel meer

,,We wisten echt van niks, ze hadden goede smoezen verzonnen. Da’s knap, want ik ben toch een behoorlijke controlfreak”, zegt John Schepens. Samen met zijn vrouw Marja nam hij in 1990 café Bij Jantje over en veranderde de naam in ’t Kroegske. Hij was 25 jaar en vertegenwoordiger in mengvoeders, zij 23 en kapster. ,,We hebben onze banen ernaast behouden. In de weekenden waren we open. Dat was wennen, ja, een café runnen. Maar het was de drang naar ondernemen, iets voor jezelf hebben en vrij wonen wat we zochten.”

In het café kwamen destijds vele groepen jongeren bijeen. Zij verzamelen daar om vervolgens op stap te gaan naar Reusel of Eindhoven. Marja: ,,Van het geld van de fooienpot gingen we ooit met z’n allen op stap naar de Bokkenrijder en de Couwenberg, zo gezellig. Wij betaalden dan de bus.” Het café werd later een dinercafé met à la carte-kaart. Vijf jaar na de opening werd er naast het café een zaal gebouwd, voor feesten en partijen. Marja: ,,Dat was een financiële gok. Ik vond die tijd wel heel spannend. Maar het pakte goed uit. Ook diverse grote bedrijven vonden de weg naar ons en boekten met regelmaat de zaal als vergaderlocatie.”

Feesten

Vele feesten zijn er gevierd in de Stapperij. En ieder jaar een tent naast de horecalocatie op de Spoordonksweg. ,,Tijdens Spoordonk Kermis lieten wij grote artiesten komen zoals De Dijk, de Kast, of René Froger. Die laatste was een misser, daar kwamen niet veel mensen op af. Rowwen Hèze werd meerdere malen geboekt. Voor deze band betaalden we ooit 3800 gulden. Jaren later betaalden we 42.000 gulden.”

John zelf vond de aankoop van zaal ’t Zand aan de Bestseweg behoorlijk spannend. Dat gebeurde in 2008. ,,De grote bedrijven zochten een grotere locatie. Bij ’t Zand kunnen we 600 mensen tegelijk kwijt. Om ons heen hoorden we wel wat sceptische geluiden. Wat moet hij met weer een zaal erbij? Maar op de open dag kwamen 80 ‘nieuwsgierigen’ en schreven we zo’n 38 feestjes op.”

Gezond bedrijf

In al die jaren is een gezond bedrijf opgebouwd, met in 2012 ook nog de aanleg van een 18-holes Pitch & Putt-golfbaan. ,,Als het geen A-locatie is, dan moet je hem maken, toch?” Met corona werd de hele boel op z’n kop gezet. ,,Gelukkig hadden we de golfbaan nog en was het heerlijk weer de afgelopen maanden.” De plannen zijn er al langer om het bedrijf deels over te dragen aan vennoot Niels van de Vondervoort.