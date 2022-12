Van carnavalswagens naar kolossale walvis: Jim (30) uit Bergeijk bouwt levensgrote bultrug helemaal zelf

‘Misschien van een stroper of soldaat’: 170 jaar oud vuurwapen duikt op in riviertje de Reusel bij Lage Mierde

LAGE MIERDE - Hij lag in het water, en hij ligt nu opnieuw in het water. Zo moet worden voorkomen dat het vuurwapen dat na 170 jaar bijna puntgaaf is opgedoken uit het riviertje de Reusel binnen een paar maanden alsnog vergaat.

16 december