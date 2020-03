Van de Ven 100 dagen burgemeester Reusel-De Mierden: ‘Ik kom graag op de koffie’

Bijeenkom­sten van parochie Samen Willibror­dus in Vessem en Steensel afgelast

11:13 VESSEM/ STEENSEL - Twee bijeenkomsten van de parochie Samen Willibrordus over het toekomstige pastorale beleid zijn uit voorzorg afgelast vanwege de verspreiding van het coronavirus. Het gaat om de bijeenkomst woensdag (vanavond) in gemeenschapshuis D'n Boogerd in Vessem en die op 17 maart in gemeenschapshuis De Höllekes in Steensel. Deze bijeenkomsten worden naar andere data verzet, aldus vice-voorzitter Jos Thomas van Samen Willibrordus. Dinsdag kon ook de avond in Duizel (in gemeenschapshuis De Smis) al geen doorgang vinden.