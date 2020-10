Van der Heijden in Hapert herrijst binnen jaar weer als een feniks uit de as

Politie had grote moeite publiek weg te houden bij brand Hapert: afzetlint werd zelfs doorge­knipt

30 mei HAPERT - Hoewel de brand die vrijdag de loods van Van der Heijden Transport in Hapert in de as legde gevaarlijk groot was, lukte het de politie slechts met moeite om publiek op afstand te houden. Dat vertelt een van de betrokken agenten op Instagram. Er zijn meerdere boetes uitgedeeld.