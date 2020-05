Van der Heijden Transport wil snel aan de slag na grote brand in Hapert: ‘Dinsdag gaan we gewoon rijden’

HAPERT - De brandweer is zaterdagochtend nog altijd druk bezig met de zeer grote brand die vrijdagmiddag uitbrak in het inmiddels ingestorte pand van Van der Heijden Transport in Hapert. Er is gestart met sloopwerkzaamheden om de brandende restanten van het gebouw te kunnen afblussen. Dat gaat nog de hele dag duren, meldt de brandweer. Rookontwikkeling en overlast zullen blijven aanhouden.

Volgens Niels van der Heijden, zoon van de eigenaar, zal het getroffen transportbedrijf snel weer in de lucht zijn. ,,Dinsdag gaan we gewoon rijden. We hopen dat zaterdagmiddag de computersystemen weer werken. Ons hoofdkantoor is ook afgebrand, maar we hebben al tien aanbiedingen om ergens anders een kantoor in te richten. Voor opslag kunnen we ook op veel plaatsen terecht.”

Van der Heijden Transport en Logistiek is een familiebedrijf met 165 medewerkers, dat in 1932 begon met transport in de regio, met paard en wagen. De derde generatie leidt nu het bedrijf.

Grote vlammenzee

De brand brak vrijdag rond 13.45 uur uit. Al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand en de brandweer kwam met acht wagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Drie kwartier later leek het erop dat de vlammenzee onder controle was, een aantal wagens van de brandweer keerde zelfs al terug naar de kazerne. Maar om 15.00 uur laaide het vuur weer op. Rookwolken werden groter en groter.

Het vuur sloeg snel om zich heen en zette zelfs een brandweerwagen in lichterlaaie. ,,De brandontwikkeling ging zo snel dat de hoogwerker vlam vatte”, vertelt een woordvoerder van de brandweer daarover. ,,We hebben de prioriteit gegeven aan de mensen die in veiligheid moesten worden gebracht. We hadden geen tijd om de hoogwerker te verplaatsen.”

In het distributiecentrum was de temperatuur zo hoog, dat blussen niet mogelijk was. Het ministerie van Defensie leende drie crashtenders uit, enorme brandweerwagens met poeder, schuim en water die worden ingezet bij zeer hevige branden.

De brand zou zijn ontstaan tijdens werkzaamheden door dakdekkers. In het pand lagen koffiebekers, plastic bekers en textiel opgeslagen. Er werd even gedacht dat er ook explosieve stoffen lagen die konden ontploffen, maar dat bleek niet het geval.