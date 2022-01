Van dreigberichten verdachte Duizelnaar: ‘Ik trek mijn mond wel open, maar die tweets heb ik niet geschreven’

Definitief groen licht voor Albert Heijn in centrum Bergeijk, na politiek gesteggel en lange juridische strijd

DEN HAAG / BERGEIJK -Bijna drie jaar na het fiat van de gemeenteraad is er nu ook groen licht van de rechter voor de komst van een Albert Heijn-filiaal op ‘t Hof. De gemeente heeft voldoende aangetoond dat er behoefte is aan zo’n nieuwe grote supermarkt in het Bergeijkse centrum, oordeelt de Raad van State.

