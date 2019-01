Van Geel: 'Teveel aan goedkope vluchten vanaf Eindhoven Airport’

WINTELRE - Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre is al aangekleed voor carnaval, maar woensdagavond was er toch nog een serieuze bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. Met feiten, getallen en emoties.

Pieter van Geel is halverwege zijn opdracht om als bestuurlijk verkenner van de proefcasus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een advies uit te brengen over de toekomst van Eindhoven Airport. Regelmatig brengt hij belanghebbenden op de hoogte van zijn werk. Woensdagavond was hij in Wintelre, op uitnodiging van de klankbordgroep van inwoners van de gemeente Eersel.

Ook kolonel Harold Boekholt, bevelhebber van Vliegbasis Eindhoven, zijn hoofd luchtverkeersleiding Christiaan Agebeek, de Eerselse wethouder Eric Beex, diens projectleider Jeroen Weekers en Klaas Kopinga namens omwonenden kwamen aan het woord. 140 aanwezigen hadden de kans op gladde wegen voor lief genomen.

Boosheid

Kopinga gaf het al aan in zijn inleiding: We gaan uit van feiten, maar soms is emotie niet te vermijden. Zelf hield hij zich nog in bij zijn verhaal over de groei van het aantal vliegbewegingen van 18.000 in 2010 naar het nu geldende maximum van 43.000, over geluidscontouren en over Kosteneenheden. Boosheid was er bij een van de bezoekers die de wethouder aansprak op het gemeentestandpunt dat de ontwikkeling van het vliegveld geen nadelige gevolgen mag hebben voor de inwoners. ,,U bent dus tegen het vliegveld?” klonk het afgemeten, het woord ontwikkeling vergetend.

Niemand sprak Van Geel tegen toen hij stelde dat er een teveel is aan pretvluchten tegen spotprijzen. Gespreksleider Cees Beemer van de klankbordgroep hield zijn toehoorders 2,5 uur lang wakker door af en toe een quizvraag erin te gooien. Zo vroeg hij wat meer accijns oplevert: een volle brandstoftank van een Boeing 747 of die van een Fiat Panda. De laatste dus, want op kerosine zit geen accijns. Een liter kost Ryanair 45 cent, waardoor de schatkist 2,5 miljard euro misloopt, aldus Beemer.

Van Geel verwacht in de loop van april de minister te adviseren. Hij benadrukte alle belangen en visies te zullen wegen: die van inwoners, experts, bedrijven, milieugroepen en maatschappelijke organisaties.

Doodziek