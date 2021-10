Van groot designwerk tot aan ambachtelijk tafelontwerp: Van Tafel in Oirschot stoomt door

OIRSCHOT - ,,Steeds meer mensen hebben behoefte aan een duurzame tafel die staat voor hun eigen smaak en identiteit”, vertellen Chantal en Marc de Bie van meubelmakerij en -winkel Van Tafel in Oirschot. Dat ambacht hip is en lokaal maatwerk terrein wint in Brabant, is logisch. In de afgelopen tien jaar is de meubelindustrie in Brabant namelijk flink ontwikkeld, volgens de Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie.

Niet zo gek dat juist in Oirschot dit ambacht centraal staat, want tussen 1910 en 1970 was de meubelindustrie in Oirschot een belangrijke economische factor én was deze industrie bekend in heel Nederland.

Bij Van Tafel merken ze een stijgende lijn in aanvragen voor handgemaakte tafels. Marc de Bie is het creatieve brein achter Van Tafel. Hij ontwikkelt en produceert al meer dan dertien jaar meubels in Oirschot, in opdracht van diverse designers. Daar zijn de tafels voor Van Tafel bijgekomen. Chantal, zijn vrouw, opende vorig jaar hun winkel voor consumenten: Van Tafel. ,,Hij maakt zulke mooie tafels. Ze zijn ambachtelijk gemaakt en mogen gezien worden”, vertelt Chantal de Bie. ,,Marc werkt achter de schermen en ik leid klanten rond in onze toonkamers en in de werkplaats.”

Quote Mijn vader werkte bijna vijftig jaar bij Teurlincx & Meijers, een bekende meubelfa­briek in Oirschot Marc de Bie

De handgemaakte tafels trekken klanten uit heel Nederland en Marc maakt alle onderdelen met zijn team. Ambacht zit in mijn DNA”, vertelt hij. “Mijn vader werkte bijna vijftig jaar bij Teurlincx & Meijers, een bekende meubelfabriek in Oirschot. Ook mijn opa was meubelmaker. Vanaf mijn vijftiende werkte ik bij Teurlincx & Meijers, ik had er mijn zaterdag- en vakantiewerk.”

Tot aan zijn 28e zat Marc bij Teurlincx & Meijers, ondertussen rondde hij zijn studie grafische vormgeving aan St. Lucas af. Zo kreeg hij in fabriek alles mee en wist hij hoe de machines werkten. In 2000, toen Marc net was afgestudeerd, kwamen grote Nederlandse designers als Jan de Bouvrie, Piet Boon en Marcel Wanders bij de meubelfabriek aan tafel.

,,Zij wilden designmeubels maken. Marcel Wanders had het over een hertengewei dat hij op de rugleuning van een stoel wilde zetten. Mijn baas snapte dat niet zo goed”, vertelt Marc de Bie. ,,Dit was heel anders dan we tot dan toe deden: meubels produceren. Mijn baas riep mij erbij, omdat ik St. Lucas had gedaan. Zo zat ik ineens bij de grote designers aan tafel. We maakten een transitie naar designmeubels en ik kwam vast in dienst”, zegt hij.

Aandacht, aandacht, aandacht

,,Aandacht, aandacht, aandacht. Dat was het motto van de ontwerpers. Een strenge leerschool, maar ik zat bij een 3-sterren chef aan tafel: Jan des Bouvrie. Hij moest kwaliteitseisen waarmaken. Ik moest daarvoor zorgen in de uitwerking van de ontwerpen. Zij gingen ermee naar de beurs in Milaan.”

In 2008 ging Teurlincx & Meijers ter ziele, net als vele andere fabrieken in Oirschot. Veel werd uitbesteed aan het Oostblok of China. Maar Marc de Bie wilde door. ,,Ik heb het pand gehuurd waarin we nu zitten. Toen ben ik verder gegaan met de designers waar ik al voor werkte, zoals Piet Boon en Linteloo. We maken samen een ontwerp en dat voer ik met mijn team uit. Ik heb verstand van meubels maken en stuur de juiste mensen aan. Maar het applaus is nooit voor mij, maar voor de designer. Dat is bij Van Tafel anders. Mensen weten dat wij de tafel maken, dat is een ander gevoel. Het is maatwerk leveren. Luisteren naar het verhaal van mensen; daar gaat ambacht om”, zegt hij.

Quote Alles gebeurt in een straal van 20 kilometer vanaf ons pand Marc de Bie

,,Het lokale aspect is belangrijk. We werken met Europees eiken en dat bewerken we in onze werkplaats. Het metaal van de tafelpoten laten we maken door een bedrijf 200 meter verderop. Het poedercoaten gebeurt in Boxtel; alles gebeurt in een straal van 20 kilometer vanaf ons pand. Brabanders zijn fijne mensen om mee te werken, we hebben dezelfde mentaliteit.”

Het meest unieke aan Van Tafel? ,,De ambacht zie je terug in de details”, zegt Chantal de Bie. ,,De las die je niet ziet, de degelijke constructies van de tafels. Alle maten zijn mogelijk. Alles draait om details. Je interieur zegt iets over je, het is gekoppeld aan je identiteit. Het geeft een inkijk in wie mensen zijn en dat vinden wij belangrijk om te weerspiegelen in een tafel.”

Meubelmakers in Oirschot: van toen tot nu

Van 1860 tot aan eind 20e eeuw was de Oirschotse meubelindustrie heel belangrijk voor het dorp. Zeker een halve eeuw waren Oirschotse stoelen toonaangevend in Nederland, aldus het Kapittel van Oirschot. In 1848 gingen Cornelis Teurlincx en Willem Meyers naar de Verenigde Staten. Daar maakten ze kennis met de Engelse Windsor-stoel. In 1875 startte de firma Teurlincx & Meijers, een door stoom aangedreven fabriek van ‘Amerikaansche stoelen’. Deze zaten comfortabeler dan eerdere stoelen. Daarna volgden meer fabrieken. Tussen de wereldoorlogen in was 25 procent van de huishoudens in Oirschot afhankelijk van de meubelindustrie. De industrie verdween tussen 1970 tot 2000 langzaam.

In de afgelopen 10 jaar zijn er in Brabant 440 bedrijven in de meubelindustrie bijgekomen, volgens het Structuurrapport Meubelindustrie van CBM. Een stijging van 35%. In Brabant zitten de meeste meubelbedrijven van Nederland die meerdere personen in dienst hebben.