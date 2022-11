Van hagelstorm tot 23 keer een ander lokaal; na 45 jaar lesgeven in Luyksgestel gaat meester Verhees met pensioen

LUYKSGESTEL - Na 45 jaar lesgeven in Luyksgestel is meester Jan Verhees (66) met pensioen. Hij heeft in die tijd al zijn energie in basisschool De Klepper gestoken en vindt het nu wel genoeg zo.

Onlangs vierde hij een fijn afscheid. De meester voelt ook geen zwart gat; hobby’s genoeg om de nieuwe tijd mee te vullen. En tijd om eens terug te kijken op de baan van zijn leven.

Voordat het interview begint verrassen twee collega’s Jan Verhees met een fotoboek vol kiekjes van zijn laatste en feestelijke dag op De Klepper op 12 oktober. De leraar bladert bij de dampende koffie genietend door het aandenken.

Genoeg variatie

Hij heeft rustig naar het einde van zijn loopbaan toegewerkt. „De laatste twee jaar had ik een kleine groep 3 onder mijn hoede. En de weken voor het afscheid heb ik goed opgeruimd. Dat deed ik vroeger ook als De Klepper naar een ander gebouw verhuisde.’’

De verhuizingen en de daarbij behorende veranderingen boden de meester al genoeg variatie om te blijven waar hij zat. „Ik heb verder aan verschillende groepen lesgegeven en andere lesmethodes meegemaakt. In mijn carrière heb ik 23 keer in een ander leslokaal gestaan en had ik ruim honderd collega’s.’’

De geboren inwoner van het Loo in Bergeijk maakte met zijn zus als enigen uit een gezin van veertien kinderen de sprong naar het onderwijs. „We begonnen samen op de Lucia meisjesschool van de zusters Franciscanessen uit Veghel aan de Kerstraat in Luyksgestel. Drie jaar later in 1980 gingen de aparte scholen voor meisjes en jongens over in één school. Na vijf jaar kwam daar de kleuterschool bij.’’

Quote Ik sollici­teer­de op mijn 24ste naar de functie van directeur van de school op het Loo. Maar dat vond men toch te jong Jan Verhees

Bij de samensmeltingen ‘kneep’ Verhees hem wel. „ Ik was de jongste en de laatste nieuwe leraar, maar in 1990 kreeg ik een vast dienstverband.’’

Slechts één keer kriebelde een uitdaging elders. „Ik solliciteerde op mijn 24ste naar de functie van directeur van de school op het Loo. Maar dat vond men toch te jong.’’

Trendsetter

Wat vindt de pensionaris bijzonder aan De Klepper? „De school was trendsetter in modernisering van het onderwijs en besteedde meer tijd aan het ondersteunen van leerlingen. Zelf was ik naast docent ook vijf jaar individueel begeleider van leerlingen.’’

Hoogtepunten voor de jubilaris zijn vooral de cursussen, workshops en poëzie waar hij zich voor inzette. Maar er is meer. „Het is mooi kinderen enthousiast te maken en door anderen enthousiast gemaakt te worden. Ik had veel plezier met de collega’s en we genoten van de gezamenlijke uitstapjes en activiteiten.’’

Een laag water in de school

Over een ingrijpende gebeurtenis in het lerarenbestaan hoeft Verhees niet lang na te denken. „De hagelstorm in 2016 was één van de ergste dingen. In de school stond een laag water. Zes weken moesten we met weinig materiaal lesgeven in lokalen in de scholen op de Weebosch en Bergeijk.’’

Zijn afscheidsfeest is nog ‘vers’. Verhees vond het superleuk. „Alle kinderen en collega’s hebben er veel werk in gestoken. In de ochtend voorstellingen met cadeautjes en daarna lunchen in Den Eijkholt.’’

Quote Ik was Nederlands kampioen bridgen en vorig jaar plaatste ik me voor het WK in Italië Jan Verhees

De toekomst ziet er goed uit voor de leraar. Hij is geen man van verre reizen. „Ik vul mijn tijd met bridgen, tennis, fitness, lezen, puzzelen en natuurlijk ook het huishouden hier.’’

Met het bridgen kan Verhees misschien nog wel tot andere hoogten stijgen. ,,Ik was Nederlands kampioen en vorig jaar plaatste ik me voor het wereldkampioenschap in Italië.’’