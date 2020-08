Van het pad af om bij pareltje te komen waar de Groote Beerze de Kleine Beerze aantikt

Enkele bomen hangen als schuine lansen over de Groote Beerze die over het landgoed kronkelt. Alsof ze het mooiste plekje van Baest willen bewaken. Hier tikt de Groote Beerze de Kleine Beerze aan. IVN-gids Jack van Nunen denkt dat veel mensen deze plek niet kennen omdat ze het lastig vinden om van het grote wandelpad af te wijken. ,,Je moet voor dit plekje iets dieper het bos in, dat moet je durven. Mensen zijn bang om de weg kwijt te raken. Maar het is zo mooi hier, kijk, het ligt vlakbij de vissentrappen.”

Dat de beken zo mooi door het landgoed meanderen, heeft volgens Van Nunen te maken met de standvastigheid van de in 2018 overleden heer Jan-Hein van de Mortel, vorige eigenaar van het landgoed. ,,Hij heeft het kanaliseren van de beken weten tegen te houden, kanaliseren dat nodig zou zijn om waterstanden beter te kunnen beheersen. Rond 1970 werd er een omleidingskanaal aangelegd en het kronkelen bleef behouden.”

Speelplek

Quote Je moet voor dit plekje iets dieper het bos in, dat moet je durven. Mensen zijn bang om de weg kwijt te raken. Jack van Nunen Het stukje grond waar de Groote en Kleine Beerze elkaar ontmoeten heeft de naam Loevenstein gekregen, vernoemd naar slot Loevenstein, het kasteel waaruit Hugo de Groot ontsnapte in een boekenkist. ,,Dat slot ligt op de plek waar Maas en Waal samenvloeien. Hier op dit plekje op Baest komen de twee beken samen. De Heren van Baest gaven het de naam Loevenstein. Mooie speelplek toch voor kinderen die hier vroeger woonden? Die hebben vast geroepen naar elkaar ‘kom maar naar Loevenstein’.”

Om bij de mooie plek Loevenstein te komen is dus een beetje durf nodig. Toch is het plekje al wel ontdekt door anderen. Bij de vissentrappen is een bankje geplaatst met daarop een plaatje ‘Voor Evert Timan (1930-2004)’. Hij en zijn vrouw zouden verwoede wandelaars zijn geweest, die genoten van de rust en de natuur op Baest.

Tondelzwam

Van Nunen vertelt dat hij het landgoed in de herfst op zijn mooist vindt, met beuken en paddenstoelen. ,,Hier zie je de tondelzwam, hij laat nu zijn sporen na. Tondelzwammen kunnen als warmtebron dienen, het is wat houtachtig op den duur. Dames deden vroeger een stukje zwam in een zilveren tondeldoosje, en dat stopten ze dan in hun mof. Om handen te verwarmen.”

Dat hij zo graag in de natuur wandelt en zijn kennis over natuur en cultuurgeschiedenis graag deelt, is 35 jaar geleden aangewakkerd door Oirschottenaar Jan van Hout. ,,Hij gaf een rondleiding op Bijsterveld en deed dat op zo’n mooie manier, dat ik daar meer van wilde weten. Ik was toen al lid van de Heemkunde Oirschot en ben toen ook lid geworden van het IVN Oirschot.

Heemkundekring Den Beerschen Aard bracht in 2012 een klein boekje uit over Landgoed Baest.