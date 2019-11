Van kinderwens tot designerbaby

Kunst staat op 10 december centraal met Panama Pictures, dansend de hoogte in. Het gaat dan over het snijvlak van dans, circus en muziektheater. Maar eerst wordt op 27 november een bijeenkomst gehouden over de toekomst van de voortplanting. Zwanger worden gaat bij één op de zes stellen niet vanzelf. Sinds de geboorte van de eerste reageerbuisbaby in 1978 zijn de mogelijkheden voor geassisteerde voortplanting fors toegenomen. Het KW-Café kijkt terug op de ontwikkelingen, maar vooral naar de razendsnelle vooruitgang. Wat is er voor onze (klein)kinderen mogelijk rondom zwanger worden? Ook een (voortgezette) zwangerschap buiten het lichaam in een ‘kunstbaarmoeder’ komt aan bod. Hoe ver kunnen en mogen we gaan?