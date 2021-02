Van Laarhoven gelooft nog in doorstart De Enck in Oirschot

Ondanks een eerste negatieve beoordeling van de gemeente zien Frank van Laarhoven en André van de Ven nog kansen om hun doorstartplan voor De Enck tot een succes te maken. De twee ondernemers gaan in de komende weken verder in gesprek met wethouder en ambtenaren om te onderzoeken of ze er samen uit kunnen komen. ,,Ik sta daar best positief in”, zegt Van Laarhoven.

De Enck werd begin juli failliet verklaard. Al snel dienden de Oirschotse bouw- en vastgoedondernemer Van Laarhoven en architect Van de Ven hun ideeën in bij de gemeente. Maar een akkoord lijkt nog ver weg. Er zijn meerdere obstakels. Een ervan is dat lokale politiek heeft gesteld dat een doorstart de gemeente geen extra geld mag kosten. Aan die eis voldoet het plan niet, omdat zowel de ondergrond als een deel van het vastgoed - beide in eigendom van de gemeente - (ver) onder marktwaarde verkocht zouden worden. Dat kan sowieso niet omdat dan sprake is van staatssteun en dat is niet toegestaan.

Quote We zullen van twee kanten water bij de wijn moeten doen Frank van Laarhoven, Indiener plan voor doorstart De Enck

De gemeente is bereid om te kijken naar andere opties en hetzelfde geldt voor de initiatiefnemers. ,,Er zal van twee kanten water bij de wijn moeten”, zegt Van Laarhoven. ,,Uitgangspunt voor ons is en blijft dat we volledig eigendom krijgen; over het vastgoed én de grond. Als dat niet kan vanwege het staatssteun-aspect, dan moeten we een bedrag overeen komen waarmee dat risico wordt weggenomen.”

Volledig scherm De Enck in Oirschot. Het theaterdeel is dicht sinds het failllissement in juli 2020. © Jean Pierre Reijnen

Als er overeenstemming komt tussen gemeente, curator en ondernemers, dan wordt de theaterzaal van De Enck weer in gebruik genomen door lokale verenigingen en gezelschappen. Dat gebeurt via een stichting, die het theater zal exploiteren. Van Laarhoven en Van de Ven hebben Miriam Termeer bereid gevonden om voorzitter te worden. Termeer is een bekend persoon in Oirschot. Ze was namens de VVD raadslid en wethouder en is betrokken bij tal van sociaalmaatschappelijke instellingen en initiatieven.

Termeer: ‘Het kan alleen als er er samen de schouders onder zetten’

Ze werd recent benaderd voor het voorzitterschap van de stichting. ,,Heel Oirschot wil graag dat De Enck beschikbaar blijft voor de Oirschotse verenigingen”, vertelt ze. ,,Dat kan alleen als we er met zijn allen de schouders onder zetten. Als me dan gevraagd wordt om een bijdrage te leveren, dan zeg ik geen nee.”

De stichting wordt natuurlijk alleen opgericht als er een deal komt over een doorstart. Net als de rest van Oirschot moet Termeer afwachten, want er liggen nog veel beren op de weg. ,,Ik ben ervan overtuigd dat er draagvlak is en dat er iets moois kan ontstaan, maar alleen met een goede basis. De condities bepalen of ik straks mede de kar ga trekken.”