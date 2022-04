Van museumflyer naar toeristengids: Waalrenaar laat toerist trekpleisters in de Kempen zien

Hoe lang hij zijn brochure al samenstelt weet Van Gerwen niet meer precies, maar hij pakt aan zijn keukentafel in Waalre-dorp een pamflet tevoorschijn uit 2008, met daarop acht musea, waaronder het Waalres Museum en het Bakkerijmuseum in Luyksgestel. En op die laatste plek is het idee voor het boekje ontstaan.

,,Ik ben in 2004 tijdens mijn prepensioen als vrijwilliger bij het Bakkerijmuseum gaan werken”, vertelt Van Gerwen, die tijdens zijn carrière ook als hobby toerbuschauffeur was. ,,Ik zag dan de bussen uit België aankomen met mensen die het museum gingen bezoeken. Maar na twee uurtjes zag je ze alweer wegrijden.”

Quote Bij elke locatie staat een adres en telefoon­num­mer, de fietsknoop­pun­ten staan aangegeven en ik heb de coördina­ten erbij gezet Wil van Gerwen

Dat kan beter, dacht Van Gerwen. De bloementuin in Bergeijk ligt immers in de buurt. ,,Spreek af dat ze het ene dagdeel in de bloementuin terechtkunnen en het andere bij ons. Benader een horecabedrijf dat zorgt voor lunch of avondeten en je bent er. Zo versterk je elkaar én het toerisme in de regio.”

32 pagina's met 110 adressen

Het flyertje is anno 2022 uitgegroeid tot een bescheiden boekwerkje in een oplage van 40.000 stuks, met 32 pagina's en 110 adressen in de ‘Brabantse Kempen’. De toerist wordt aan de hand van negen fietsroutes langs allerlei bezienswaardigheden, locaties en activiteiten in de Kempen geloodst. De adressen zijn ingedeeld in zeven categorieën, van musea als het Smokkelmuseum in Cranendonck tot boerderijen en molens als Boshoven in Riethoven en de Jacobusmolen in Vessem.

Maar hoe kom je op die plekken als je fietst, wandelt of met de auto komt? ,,Bij elke locatie staat een adres en telefoonnummer, de fietsknooppunten staan aangegeven en ik heb de coördinaten erbij gezet. Dat moet toch genoeg zijn", lacht Van Gerwen. ,,En met een paar regels van de locatie erbij is het blokje compleet.

Hij zoekt de gegevens allemaal zelf uit, rijdt naar locaties toe en legt contact met de uitbaters van horecazaken, campings, musea en boeren. En dan moet het boekje nog gedrukt worden ,,Dat kost uiteraard geld, dus vraag ik een bijdrage aan elke partij die meedoet. Daar betaal ik alle kosten van die ik zelf maak om de boekjes in de VVV-kantoren en op alle locaties zelf te krijgen, waar de mensen ze weer gratis mee kunnen nemen. Dus ontdek en geniet!”