Van Nunen en Matheeuwsen 70 jaar lid van fanfare Concordia uit Spoordonk: ‘Zolang ik genoeg adem heb, blaas ik door’

SPOORDONK - Serenades brengen, samen repeteren en na afloop een biertje drinken; het is in een notendop de reden waarom Jac Matheeuwsen (88) en Wim van Nunen (86) al ruim 70 jaar lid zijn van fanfare Concordia in Spoordonk. ,,En...”, grinnikt Van Nunen, ,,het is een mooie reden om van huis te zijn.”

In oktober werd het tweetal officieel gehuldigd. In Dorpshuis ’t Hart van Spoordonk, de huidige repetitielocatie, halen ze herinneringen op aan de fanfare.

,,Op m’n 16de ben ik bij de fanfare begonnen. Mijn onderwijzer Herman van der Sanden was ook dirigent en hij vroeg of ik erbij wilde. Ik heb leren spelen bij hem thuis in de keuken”, vertelt Van Nunen. Ook Matheeuwsen had al op jonge leeftijd zin om bij de fanfare te gaan. ,,Ik was 14 en verder was er niet veel te doen. Ik ben begonnen met een plankje met rubbertjes erop”, zegt hij.

Matheeuwsen en Van Nunen waren in 2020 officieel 70 jaar lid van de vereniging, maar vanwege corona vierden ze het jubileum dit jaar. Van Nunen speelt nog altijd trombone bij de vereniging en Matheeuwsen is lid van bijzonder verdiensten bij Concordia. Vanwege zijn slechte zicht speelt hij al 10 jaar niet meer. Hij is nog wel actief binnen de vereniging en komt regelmatig kijken.

,,Ik kan me herinneren dat we vroeger op de klompen naar de repetities gingen. Dan kun je wel indenken hoe lang dat geleden is”, lacht Matheeuwsen. Rond 1950 kwamen ze bij de fanfare. ,,Voor mij is het liefhebberij. Ik heb echt zin om naar de repetities te gaan. En het is een mooie reden om van huis te zijn”, grinnikt Van Nunen. ,,Ik was vroeger de beste van de trombones, maar ik was toen ook de enige.”

Bariton was het leukst

In zijn beginperiode bij de fanfare deed Matheeuwsen slagwerk, maar hij ging na verloop van tijd over op bugel. Later koos hij voor de bariton. ,,Dat was een mooie tijd, we gingen veel op concours en ik heb zolang gespeeld als ik kon volhouden”, vertelt hij. ,,De bariton was het leukst. Die blaast veel makkelijker en je hebt mooie partijen. Ieder het zijne natuurlijk, maar dat vind ik. Ondanks dat ik nu zelf niet meer speel, kom ik regelmatig luisteren. Ook ’s ochtends bij het brood eten zet ik de radio aan, om muziek te horen.”

Marsen

De mooiste muziekstukken? ,,Marsen. Die klinken mooi en gaan vlot”, vertelt Van Nunen. Matheeuwsen begint een stukje van Seven Up-mars te zingen en tapt met zijn voet mee op de maat. Van Nunen: ,,Ja, die marsen zijn fijn. Maar lange, zware nummers, daar heb ik niks mee. Van die concertstukken die 15 minuten duren, veel te lang. Voor mijn leeftijd dan, hé. Ik speel al m’n hele leven ventieltrombone namelijk.”

,,De fanfare is een mooi gezelschap van mannen en vrouwen samen. Ik vond het altijd fijn om na de repetitie nog even met een man of vijf samen te zitten. Dan zaten we aan een grote tafel en deden we om en om een rondje”, lacht Matheeuwsen. ,,Wim is een goede man met wie ik goed kon praten. Ook mijn broers zaten aan tafel. We waren allemaal vrienden. Maar... er was er altijd een die nét naar huis moest als hij aan de beurt was. We noemen geen namen..”

,,Vroeger brachten we meer serenades dan nu. Als er een jubileum was in het dorp, gingen we daarheen. Dat was twintig jaar geleden heel normaal, maar dat wordt steeds minder. Daarnaast gingen we dikwijls naar soloconcoursen, daar bliezen we solo. Meestal in de regio”, vertellen de jubilarissen. ,,De grote vooruitgang voor de jeugd is dat ze meer mogelijkheden hebben voor muzieklessen. Vroeger waren er geen muziekscholen. Dat is nu beter geregeld.”

,,Ik heb eigenlijk altijd zin om te repeteren, heb zelden een repetitie gemist”, zegt Van Nunen. ,,In coronatijd konden we een lange tijd niet blazen, dus het is fijn dat het weer kan. Zolang ik genoeg adem blijf houden, blaas ik door.”