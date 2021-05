Van ober naar baas; Pascal Jansen (28) nieuwe eigenaar van De Gouden Leeuw in Bergeijk

BERGEIJK - Oud en vertrouwd. Zo mag café-zaal De Gouden Leeuw in het centrum van Bergeijk wel genoemd worden. Pascal Jansen is de nieuwe eigenaar van dit aloude bruin café met zaal aan het Hof waar alle grote carnavalsfestiviteiten plaatsvinden, zoals de uitslagenavond van De Bonte Stoet op maandag.

In het dorp staat bij de oudere generatie De Gouden Leeuw nog steeds bekend als ‘bij Charles Verhees’. Deze man was met zijn familie jarenlang de uitbater van het Hof 6. In de jaren 90 werd hij als uitbater opgevolgd door Wil Thijsse en na Hoppenbrouwers kwam René Lubbers die vijftien jaar de baas was, en nu dus Pascal Jansen.

Geen onbekende

De 28-jarige Bergeijkenaar is geen onbekende in De Gouden Leeuw. Hij werkte al acht jaar voltijds als ober in het etablissement. Daarvoor was hij werkzaam bij Grieks restaurant Athene in Eersel en in zijn jongensjaren zorgde hij ervoor dat de vakken van de toenmalige C1000 in Bergeijk goed gevuld bleven.

Quote Het voelt als thuiskomen dat ik hier nu de eigenaar van ben Pascal Jansen, De Gouden Leeuw

,,Het voelt als thuiskomen dat ik hier nu de eigenaar van ben’’, zegt hij trots. Met een terras van 16 bij 6 meter is er altijd plek voor de dorstige dorpsgenoot die alle verkeersbewegingen in het centrum van het dorp vanaf daar wil volgen. Specialiteit van het huis is het stoofvlees. ,,Bijzonder is ook dat wij een eigen blond De Gouden Leeuw-bier tappen dat alleen hier te verkrijgen is, met een alcoholpercentage van 6,5 procent.’’

Danslessen vroeger

Volgens oud-medewerkster Mienie van Buul bestaat De Gouden Leeuw al bijna honderd jaar. Het pand heeft een grote feestzaal die geschikt is voor feesten en evenementen. In vroeger tijden werden daar op zondagmiddag ook danslessen gegeven aan de middelbareschooljeugd die zich wilde bekwamen in de quickstep, de tango en de foxtrot. In het café staat ook nog een biljart en is een grote bar.

Momenteel is de kersverse ondernemer op zoek naar personeel dat hem gaat ondersteunen in het café en op het terras, waar deze winderige week toch alweer fietsers en wandelaars van de trappist genieten. Aan de buitenwand staat ook het nieuwe bedrijfslogo. Info: degoudenleeuwbergeijk.nl.