Van pannenlappen voor tante Toos naar gordelvriendje, Bladelse Lianne Roefs geeft haakboekje uit

Dochters moeten even wachten

Ze stapt geen vliegtuig, camper of auto in zonder haakwerkje in haar tas. Haar naasten vinden het prima. De dochters weten dat ze even moeten wachten met hun verhaal als moeders tellend, gebogen zit over een haakwerk.

Van een haakclubje in de garage groeide ze uit tot het geven van wekelijks haakcursussen bij Moois Crea Cadeau aan de Markt in Reusel. Daar presenteert zij zondag haar eigen geschreven kleurig haakboekje Gordelvriendjes. ,,Dat is een droom voor mij die uitkomt. Dat andere mensen mijn patroontjes gaan maken vind ik geweldig. Hoe ik op het idee haakvriendjes kom? Toen ik last had van een snijdende autogordel in mijn hals, bedacht ik daar iets omheen te haken. En dan gaat het ratelen bij mij. Ik dacht gelijk aan de kleine kindjes, die daar ook vaak last van hebben.”