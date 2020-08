Van Parijs naar Spoordonk in tien marathons

SPOORDONK - Tien marathons in tien dagen wil Barry Smetsers uit Spoordonk hardlopen voor het goede doel. Op 2 oktober start hij in Parijs, bij de Arc de Triomphe.

Hij hoopt te finishen op 11 oktober bij Gasterij De Merode, tijdens Spoordonk kermis. ,,Ik wil iedere dag van 10.00 tot 14.00 uur hardlopen, zo’n tien kilometer per uur. Iedere dag precies 42,195 kilometer. En niet door de Ardennen, maar langs de kust, waar het vlakker is. Als het moet met mondkapje.”

Smetsers (46) liep ooit eerder drie marathons. De laatste was in Amsterdam, vorig jaar oktober. De andere twee waren in Eindhoven. ,,Toen mensen mij vroegen naar mijn volgende uitdaging, zei ik dat ik nog ooit van Parijs naar Spoordonk wilde lopen. Als je dat uittelt in afstand, dan kom je uit op tien marathons. Toen bedacht ik dat ik dat wel eens in tien dagen kon doen.”

Die tiendaagse uitdaging komt niet helemaal uit de lucht vallen. In de vriendengroep van Smetsers zit een stel met een ongeneeslijk ziek kind. Het meisje heet Dirkje, is vijf jaar oud en heeft een zeldzame stofwisselingsziekte waar geen behandeling tegen mogelijk is. ,,Zij moet zoveel doormaken, gaat zienderogen achteruit. Haar levensverwachting is rond de tien jaar. Dan zou ik op z’n minst toch ook wel tien dagen pijn kunnen lijden?”

In eerste instantie wilde hij een stichting oprichten, samen met de moeder van het meisje. Maar dan zou er zoveel extra werk bij komen kijken voor de ouders, dat Smetsers zich, ook op aanraden van zijn vrienden, bedacht. ,,Hun tijd is kostbaar. Ik wil geld ophalen om Dirkjes leven zo aangenaam mogelijk te maken. Om leuke dingen te kunnen organiseren op haar school bijvoorbeeld.”

Running Team Oirschot

Het andere goede doel is Running Team Oirschot (RTO). Met hardloop- en wandelevenementen zet deze groep vrijwilligers zich in voor mensen met kanker in gemeente Oirschot. ,,Mijn vader heeft kanker gehad. Hij kon gebruik maken van de faciliteiten die RTO aanbiedt.” Met nieuwjaar heeft hij het zijn vrienden verteld. ,,Jij bent hartstikke gek”, zeiden ze meteen. Natuurlijk hopen ze dat ik het haal, maar ze zijn ook bezorgd. Ze vragen zich af of mijn knieën dit aankunnen, gezien mijn werk als tegelzetter. Maar ik ben er niet bang voor.”

Sinds januari is hij in training. De eerste drie maanden veel interval, daarna duurlopen. ,,Voor mijn verjaardag kreeg ik een sportbodyscan cadeau. Dat deed ik bij Laurens Groenendijk van Sportfocus.” Groenendijk hoorde over van de plannen van Smetsers en besloot voor hem kosteloos een loopprogramma te maken. ,,Na de eerste scan in december vorig jaar, deed ik weer een scan in maart. Daaruit bleek dat mijn herstel goed werkt, en dat is belangrijk voor deze uitdaging. Trainen gaat goed, ik heb nul blessures.”

Hij neemt een masseur mee. En zijn vader gaat mee als verzorger. ,,Helaas is de kanker weer terug maar hij hoopt toch mee te kunnen gaan.” Via de facebookpagina ‘Barry’s sponsorloop voor Dirkje en RTO’ kunnen mensen een donatie doen. En dat de marathon van Eindhoven niet doorgaat, wil niet zeggen dat grote bedrijven niet kunnen sponsoren. ,,Ik houd me warm aanbevolen.”