Van schoenenlapper naar voetspeciaalzaak: Basemans in Reusel bestaat 70 jaar

REUSEL - In 1949 betrokken Johan en Adriana Basemans aan de Bakkerstraat 10 in Reusel een kleine schoenenzaak. Het verkopen van schoenen was er nog bijzaak, maar dat is 70 jaar later wel anders.

De schoenen waren weliswaar destijds bijzaak, want net na de oorlog was er vooral vraag om de bestaande schoenen te lappen. Johan kwam in 1949 over vanuit Hilvarenbeek en later Lage Mierde, waar ook zijn vader al in de schoenen zat. Vanaf het moment dat zijn zoon Will kon lopen, werd hij in Reusel ook in de zaak ingezet. Op het moment dat zijn dochter Carolien afstudeerde, nam ze het stokje weer van hem over. ,,Mijn vader lapte tot zijn 82ste schoenen,” zegt Will Basemans (79). ,,Ik doe nu nog de administratie, hem heb ik dus nog niet ingehaald. Aan het werk blijven geeft mij het gevoel nog steeds bij te kunnen dragen aan een van de mooiste beroepen,” zegt hij.

Als hij terug kijkt op zeventig jaar schoenen van Basemans in Reusel, ziet hij nog de werkplaats van zijn vader, terwijl moeder de verkoop deed. ,,Al op de lagere school werd ik ingezet om werkjes mee uit te voeren. Voor en na schooltijd de te repareren schoenen bij de mensen ophalen en daarna weer afleveren. Later reed ik naar Waalwijk en haalde zelf de nieuwe schoenen om in de winkel te verkopen, waar mijn vrouw Miek vijftig jaar lang de scepter zwaaide.”

Maar Will zag ook de wereld veranderen met de opkomst van de discounters. ,,Wij hebben altijd iets extra’s voor de klant willen doen en dat doen we nog steeds,” legt hij uit. ,,Geen lange rekken met honderd van dezelfde schoenen die je zelf kunt passen. Nee, wij kiezen ervoor om één op één te helpen en samen met de klant te zoeken naar een unieke schoen. Als daar nog aanpassingen voor nodig zijn dan zorgen we daar voor.” De derde generatie schoenverkopers in Reusel en met overgrootvader in Hilvarenbeek zelfs de vierde te zijn, voelt speciaal voor Carolien Basemans (49). Zij is nu het gezicht van de moderne winkel aan de Bakkerstraat in Reusel.

