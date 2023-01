Van wijn tot kwark: Brabantse boeren bundelen krachten met online-verkoop van verse streekproducten

Gerrit van den Hurk (1943 - 2023) was een smaakmaker en een bindende factor

WINTELRE - Na een ziekbed van twee maanden is in de vroege ochtend van zondag 15 januari Gerrit van den Hurk (79) overleden. De voormalige eigenaar van café D’n Babbel in Wintelre was daarnaast jarenlang gemeenteraadslid, actief voor voetbalvereniging DEES, het plaatselijke gilde en de biljartclub van D’n Babbel.

19 januari