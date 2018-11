Vandaag duidelijk of helikopterkapers Budel celstraf krijgen

Dollemans­rit met snelheden boven de 160 km/u door Bladel en Reusel: ‘Auto kwam op drempel met vier wielen van de grond’

11 november REUSEL/BLADEL - Een aantal dorpen in de Kempen waren in de nacht van zaterdag op zondag het toneel van een wilde achtervolging. De dollemansrit voerde door Reusel, Hulsel, Bladel, Hapert, Casteren en Hoogeloon. Er werden snelheden hoger dan 160 kilometer per uur bereikt op een weg waar maximaal 80 is toegestaan.