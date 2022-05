Vandalen bezorgen korfbalvereniging FSC veel overlast

KNEGSEL - Korfbalvereniging FSC heeft er genoeg van. De club heeft last van vandalen die ramen ingooien. Al drie keer was het dit jaar raak bij het clubgebouw aan de Breemakkerweg in Knegsel.

,,We hebben beelden van de jongens”, zegt FSC-voorzitter Rudie Peeters, die er inmiddels meer dan genoeg van begint te krijgen. Eind april was zijn vereniging voor de derde keer dit jaar slachtoffer van vandalen. ,,Deze keer werd aan de zijkant een raam ingegooid.”

Iemand binnen geweest

In januari gebeurde het aan de achterkant. Er hingen destijds nog geen camera’s. ,,Dat was de reden om ze aan te schaffen. Ze lagen op te laden toen het voor de tweede keer raak was. Die keer is er ook iemand binnen geweest. Al misten we niks.”

Daarna kwamen twee jongens terug op het moment dat de camera’s draaiden. ,,We hebben het gesprek gehoord dat ze voerden. Er werden namen genoemd en gezegd dat er nooit ingebroken had moeten worden.”

Vermoedelijk uit Veldhoven

Volgens Peeters gaat het om minstens drie jongens. ,,Ik weet niet of het er meer zijn. Wij kennen de jongens niet en uit navraag blijkt dat ze niet uit Knegsel of Steensel komen. Het vermoeden is dat ze uit Veldhoven komen en dan aan de Knegselse kant, maar dat weten we niet zeker.”

Volledig scherm Schade bij korfbalvereniging FSC in Knegsel. © FSC

De vereniging heeft melding gemaakt bij de politie en de beelden doorgegeven. ,,Wat me dwarszit is dat we geen medewerking van de politie krijgen. Ik weet dat ze het druk hebben, maar na de laatste keer zouden we teruggebeld worden en dat is nog niet gebeurd.”

Onderzoek loopt nog

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de zaken nog in onderzoek zijn en dat er beelden beschikbaar zijn gesteld die mogelijk kunnen helpen in het onderzoek naar de daders.

Peeters hoopt dat de daders zich melden, dat er samen tot een oplossing gekomen kan worden en dat de schade wordt betaald. Hoe groot die precies is weet de voorzitter nog niet. ,,Aan de achterkant hebben we het nu opgelost met een plank, daar willen we een dichte deur maken. Zodat ze het raam niet meer kunnen ingooien. En voor de zijkant moeten we nog een offerte opvragen.”