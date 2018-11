Vanuit Oirschot ammoniakprobleem te lijf: bijzonder experiment ‘varkensfluisteraar’

Kerstproms op leger­plaats Oirschot

23 november OIRSCHOT - Nog drie weken en dan worden op de kazerne in Oirschot de traditionele Kerstproms gehouden. Dit keer treedt het Orkest Koninklijke Marechaussee op, met ondersteuning van de Meisjes met de Wijsjes. De opbrengst van het benefietconcert gaat naar het project 'Dementievriendelijke gemeenschap' in Best en Oirschot.