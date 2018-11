Varkensboer haalt bewusteloze bewoner uit hevig brandende boerderij in Riethoven

De langgevelwoonboerderij in Riethoven staat over de volle breedte in brand. De vlammen vernietigen het pand, dat als verloren moet worden beschouwd, in rap tempo. In de woning bevonden zich op het moment dat de brand uitbrak drie mensen. De andere twee bewoners konden de woning zelf verlaten.

De bewoner heeft rook ingeademd. Na behandeling ter plekke is deze alsnog per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De boer die hem redde, was zijn varkens aan het voeren toen hij rook rook. Hij aarzelde geen moment en ging naar de boerderij om hulp te bieden.

Rookoverlast

De brandweer waarschuwt dat er in de omgeving rookoverlast kan ontstaan als gevolg van de brand. In eerste instantie rukte de brandweer uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Niet veel later werd een derde blusvoertuig gealarmeerd. Ook de Officier van Dienst is ter plekke. Om de brandweerlieden te voorzien van bluswater zijn er tevens drie watertanks naar Riethoven vervoerd.

Het Eind ligt aan de zuidoostelijke kant van Riethoven, net buiten de dorpskern. De eerste meldingen van de vlammen kwamen net na 7.00 uur 's ochtends binnen. Krap een uur later was de brandweer met name bezig met uitbreiding voorkomen.

Volledig scherm Een grote uitslaande brand vernietigt een woning in Riethoven zondagochtend. © Bert Jansen