Varkensboer in hoger beroep rond megastal Spoordonk

De plannen voor de stal met 16.000 varkens houden de gemoederen in Spoordonk al lang bezig. Het perceel grenst aan De Kampina, een van de natuurgebieden die gevoelig is voor de te grote hoeveelheid stikstof die er neerdaalt. Van Hal kreeg echter jaren geleden al een natuurvergunning van de provincie en een bouw- en milieuvergunning van de gemeente.

Landelijke aandacht

Dat is voer voor juristen en politici. ,,We zijn zelfs benaderd door de commissie-Remkes", zei Johan van Hal dinsdagavond, doelend op de commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes die oplossingen zoekt voor de huidige stikstofcrisis. ,,Advocaten uit heel Nederland volgen onze zaak.”

In de kwestie-Spoordonk heeft de provincie Brabant besloten om niet in hoger beroep te gaan. Daarmee moeten Gedeputeerde Staten straks een nieuw besluit nemen: is een megastal op die locatie toegestaan? Die heroverweging vindt pas plaats na het hoger beroep, stelt de provincie, die inmiddels onomwonden tegen de plannen is. ,,Met uitzondering van de initiatiefnemer proberen alle partijen de komst van een groot varkensbedrijf op deze locatie te voorkomen. Ook door de provincie wordt dit initiatief vanuit het maatschappelijk oogpunt ongewenst geacht", aldus een woordvoerder.