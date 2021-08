Varkensboer in Hulsel stoot al jaren te veel ammoniak uit, gemeente moet van de rechter ‘regie pakken’

Noodscena­rio door personeels­te­kort bij zorginstel­ling voor ouderen in Veldhoven

26 augustus VELDHOVEN - Het personeelstekort in de zorg laat zich in Veldhoven op pijnlijke wijze voelen. Vanaf 1 september gaat ouderenzorgorganisatie Oktober bij de locaties Merefelt en Leuskenhei over op een noodscenario.