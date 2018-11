Varkenshouder Hoeven moet toch dwangsom betalen aan Oirschot

Afgelopen september, tijdens de rechtszaak, leek een oplossing nabij omdat gemeente en Hoeven nogmaals om de tafel gingen om er al pratend uit te komen. De Raad was bereid daarop te wachten. Maar als er geen schikking kwam, zou er alsnog uitspraak worden gedaan. Dat is nu gebeurd en het eindoordeel valt in het nadeel van Hoeven uit.

Het conflict draaide om een uitlaat van de luchtwasser van Hoevens varkenshouderij aan de Eindhovensedijk. Daar was een paar jaar geleden veel gedoe over. Hoeven paste in 2015 noodgedwongen het ontwerp van de luchtwasser aan, zodat die alsnog ging werken zoals ie moest werken. Enige probleem was dat de oplossing niet geheel volgens de bouw- en milieuvergunning uit 2013 was uitgevoerd. De gemeente eiste dat Hoeven de bestaande vergunning aanpaste, of een nieuwe vergunning zou aanvragen.

Leges

Hoeven had geen zin om nog een keer leges voor een tweede vergunningsaanvraag te betalen. Hij hoopte dat hij er met een aanpassing van de oude vergunning de boel goed geregeld was. Niet dus. Want de oude vergunning sneuvelde alsnog, omdat niet aan alle brandveiligheidseisen werd voldaan. Omdat de vergunning niet op tijd was aangepast dan wel vernieuwd, verbeurde Hoeven een dwangsom van 4.000 euro.

De Raad van State vindt dat terecht. Het bestuursrechtscollege merkt nog op dat het college van b en w Hoeven nog een keer uitstel had verleend en precies voorgeschreven had wat hij moest doen om het betalen van de dwangsom te voorkomen.