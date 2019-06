Varkenshouder Oirschot wint ‘zoveelste’ rechtszaak over uitbreiding

OOSTELBEERS - Gemeente Oirschot had vergunning voor uitbreiding varkenshouderij aan Langereijt in Oostelbeers niet mogen weigeren, oordeelt rechtbank in Den Bosch.

Varkensbedrijf Hoevarko bv heeft een slag gewonnen in de slepende zaak rond de uitbreiding op de locatie Langereijt 37 in Oostelbeers. Het college van Oirschot had de varkenshouderij geen vergunning mogen weigeren, zo stelt de Bossche rechtbank in de zoveelste beroepsprocedure in dit dossier.

Varkenshouder Chris Hoeven heeft zijn hoofdvestiging aan de Eindhovensedijk in Oirschot en wil de nevenlocatie op de locatie Langereijt in Oostelbeers vergroten. In november 2015 verleende de gemeente hem een vergunning om uit te breiden naar 669 opfokzeugen en 774 vleesvarkens. Mede door protest van omwonenden kwam de gemeente daar later op terug. Het gebied is al overbelast en het college ziet een nieuw volwaardig varkensbedrijf op die plek niet meer zitten.

Wirwar

Uit dat besluit is een wirwar aan rechtszaken voortgekomen, over de vergunning en het nieuwe bestemmingsplan, bij zowel Raad van State als de Bossche rechtbank. Meest recent richt de discussie zich op de verplichting om te stalderen; provinciaal beleid sinds 2017 is dat een Brabantse veehouder pas mag uitbreiden als hij elders minstens zoveel (110 procent) stalruimte sloopt. Maar mag je die eis plotseling opleggen aan een veehouder die al vele jaren bezig is om een vergunning te verkrijgen?

Raad van State oordeelde onlangs nog dat de stalderingseisen door de provincie correct waren toegepast in het bestemmingsplan. Daar ving Hoeven dus bot. Maar de varkenshouder stelde de stalderingsverplichting ook ter discussie in het beroep tegen de weigering van Oirschot om een vergunning te geven.

Gelijk

Daarin krijgt de ondernemer nu dus wel gelijk. Hoeven had al een vergunning toen twee jaar geleden het nieuwe beleid rond stalderen werd vastgesteld. Lopende de procedures kan een gemeente niet plotseling nieuwe verplichtingen opleggen, vindt de rechtbank.

Ook meent de gemeente dat de uitbreiding in strijd is met de zogenoemde ‘Brabantse Zorgvuldigheidsscore’; een meetsysteem om innovatie en duurzaamheid in de veehouderij te bevorderen. Volgens de rechtbank heeft Oirschot echter aan de verkeerde BZV-regels getoetst.