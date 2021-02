VC De Verrekijker: Vijftig jaar yellen en smashen

Sinds lange tijd zetten voorzitter Anne Mattheeuwse en bestuurslid Guy Bertholon in sporthal De Kemmer - voor de foto - weer eens een volleybalnet op. ,,Maar dat viel nog niet mee, het net zat in eerste instantie verkeerd om”, lacht Mattheeuwse. Clublid van het eerste uur Diny van de Laar, actief bij dames recreanten en voormalig secretaris, vertelt ondertussen over het ontstaan van de club. ,,Hans van Nooijen kwam eind jaren zestig vanuit Eindhoven in Oirschot wonen en werken. Hij runde assurantiekantoor De Verrekijker en was een fanatiek volleyballer. Hij heeft toen wat dames enthousiast gemaakt om ook te starten met deze sport. Als trainer gaf hij ons tips in de gymzaal van de lts aan de Oude Grintweg.”

Thuiswedstrijden in Eindhoven

Toen de vereniging in 1971 officieel werd aangemeld bij de Nederlandse Volleybal Bond moesten de thuiswedstrijden nog in Eindhoven worden gespeeld. De gymzaal van de lts voldeed niet aan de eisen van de bond. In 1975 kon de club terecht in de spiksplinternieuwe Julianahal, wat voor een explosieve groei aan leden zorgde.

Quote Het was ons eigen honk, samen zorgen voor nette kleedka­mers, samen zorgen voor de bar Diny van de Laar

Er ontstonden steeds meer teams. Dames, heren, jeugd, mini’s en recreanten, allemaal voelden zich enorm thuis in de Julianahal. Fanatieke en gedegen trainers en coaches versterkten de club. Van de Laar: ,,Het was ons eigen honk, samen zorgen voor nette kleedkamers, samen zorgen voor de bar. Heel veel feestjes hebben we daar kunnen vieren, dat verhoogde de sfeer binnen de club. We moesten flink wennen in nieuwe sporthal De Kemmer, zonder eigen beheer. Maar een nieuwe zaal en nieuw materiaal was natuurlijk wel fijn.”

Combinatieteam

Momenteel telt de club 132 leden, waaronder 55 mini- en jeugdleden. Mattheeuwse: ,,Hoewel er altijd een gezonde derbystrijd is tussen de Beerse en Oirschotse club is er door terugloop in leden sinds enkele jaren een combinatieteam van VC ODI en VC De Verrekijker ontstaan voor jongens B.”

Quote De sport is namelijk zo compleet. Fysiek, technisch, sociaal en dynamisch. Je hebt hele snelle rally’s bestuurslid Guy Bertholon

Bertholon (26) zit al vanaf zijn vijfde jaar bij volleybal. ,,Via mijn tante, mijn neef en nicht die lid waren, ben ik al vroeg meegegaan naar trainingen. Ik ben er altijd bij gebleven. De sport is namelijk zo compleet. Fysiek, technisch, sociaal en dynamisch. Je hebt hele snelle rally’s.” Mattheeuwse beaamt dat. ,,Je moet echt overspelen met dit spel, je hebt elkaar nodig, iedere positie is belangrijk.”

De bal ligt al een tijd stil

Alle drie missen ze de sport enorm. Afgelopen jaar kon er nog mondjesmaat getraind worden maar nu ligt de bal al een tijd stil. ,,Onze trainster stuurt ons damesteam trouwens nog wel twee keer per week oefeningen”, aldus Van de Laar. Maar geen jumps, geen smashes, geen sociaal contact valt ze best zwaar. Mattheeuwse: ,,En het gezamenlijk yellen tijdens een wedstrijd, dat mis ik ook.”

In augustus is het jubileum officieel, hopelijk kunnen dan festiviteiten worden georganiseerd.