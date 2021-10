Veehouder Vessem vindt dwangsom composthoop en olievat onzin

De gemeente Eersel legde een dwangsom van 30.000 euro op om te voorkomen dat hij een grote lading compost dan wel groenafval over het land uitrijdt. En 7000 euro voor een lekkend olievat en ander rondslingerend afval, bleek donderdag tijdens een spoedzaak in Den Haag. Volgens de gemeentewoordvoerder is de kans groot dat de veehouder de met touwtjes en plastic verontreinigde compost toch stiekem onder de grond werkt zodra de hoogste bestuursrechter de dwangsom opschort.

De raadsman van de veehouder ontkende dat met klem. ,,De composthoop ligt al sinds 2018 in de loods en hij gaat echt niet het risico lopen om 30.000 euro dwangsom te verbeuren. Wij willen gewoon de bodemzaak afwachten, omdat wij denken dat het dwangsombesluit toch geheel onderuit zal gaan. Want de dwangsom is veel te hoog en van overtredingen is geen sprake.”

Rechter en staatsraad Hanna Sevenster vroeg daarop aan de Eerselse woordvoerder waarom de gemeente niet met de inning van de dwangsommen wil wachten totdat later dit jaar, of begin 2022 de bodemzaak is behandeld en de einduitspraak bekend is.

Kleine moeite

De gemeentewoordvoerder wees er nadrukkelijk op dat B en W van Eersel toch vrezen dat de veehouder, die ook andere dwangsomzaken aan de broek heeft gehad, doorgaat met het verspreiden van de vervuilde compost op zijn land en dat hij niets doet om lekkage van olie en andere stoffen in de bodem te voorkomen. ,,Want zo ingewikkeld is het allemaal niet. Het is toch een kleine moeite om het olievat in een lekbak te zetten en de vervuilde compost af te voeren naar een afvalverwerker. Bij een laatste controle zagen we een olielekspoor van het vat naar de staldeur lopen. Dat is toch makkelijk te voorkomen. Het is gewoon een kwestie van good housekeeping.”

Staatsraad Sevenster vroeg daarop waarom de gemeente dan daarover geen afspraken met de veehouder maakt. ,,Telkens als we op zijn bedrijf komen controleren is hij er niet. Op die manier kun je geen afspraken maken”, antwoordde de gemeentewoordvoerder.

De raadsman van de Vessemnaar zei dat de compost helemaal niet naar een afvalverwerker hoeft, omdat het goede compost is. ,,Dat heeft nota bene het OM in een andere rechtszaak tegen mijn client onlangs nog vastgesteld. En dat oliespoor stelt niks voor. Af en toe tapt hij een kannetje olie af en loopt daarmee naar zijn machines. Dan morst-ie weleens wat. Maar dat gebeurt u en mij ook. Niks aan de hand.”

Staatsraad Sevenster maakte duidelijk dat ze in deze spoeduitspraak niet teveel op de inhoud zal ingaan en niet gaat bepalen of de composthoop al dan niet naar een afvalverwerker moet. Ze zal alleen beslissen of de dwangsom zolang in de juridische ijskast kan. Uitspraak binnen enkele weken.