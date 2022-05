Veel animo bij Bergeijkse tennisverenigingen voor padel: gemeente trekt portemonnee voor aanleg banen

Padel is als sport sterk groeiende in Nederland en ook in de gemeente Bergeijk is de animo groot. Tennisvereniging TOS in Bergeijk heeft al vier banen aangelegd. Daarnaast zijn tennisverenigingen De Stap in Luyksgestel en WTC in Westerhoven van plan twee banen te ontwikkelen, naast hun reguliere tennisbanen.

Helft vergoeden

Het college van B en W stelt voor om deze drie verenigingen daarbij financieel te ondersteunen. Bergeijk wil de helft van de kosten voor aanleg van de banen - in het geval van TOS Bergeijk met terugwerkende kracht - vergoeden, tot een maximum van 60.000 euro per vereniging. Een groot deel van de onderhoudskosten zal eveneens door de gemeente worden gedragen.

Akoestisch onderzoek

Daar staat tegenover dat een vereniging naast de gemeentelijke bijdrage ook een gooi moet doen naar andere subsidiemogelijkheden. Ook moet een club zelf regelmatig de handen uit de mouwen steken bij het onderhoud van de banen en een akoestisch onderzoek laten uitvoeren om te kijken of de toekomstige padelbanen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving.

De padelbanen kunnen de tennisverenigingen in de gemeente een sterke impuls geven, denkt wethouder Stef Luijten. ,,De komst van zulke banen zorgt voor veel nieuwe leden, dat zie je ook al bij TOS in Bergeijk.”

Begin juni hakt de gemeenteraad de knoop door over het plan. Er zijn twee opties: of de gemeente stelt direct financiële middelen beschikbaar aan de verenigingen, of het plan wordt meegenomen als wens in de perspectievennota (een voorzet voor de begroting van volgend jaar). In dat geval kan Bergeijk de subsidie pas volgend jaar verstrekken.

Ook andere verenigingen melden zich

Met dit financiële voorstel komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. Middels een unaniem aangenomen motie verzochten de Bergeijkse fracties wethouder Luijten om uit te zoeken wat de gemeente financieel kon betekenen bij de ontwikkeling van padelbanen.

Mogelijk loopt het kostenplaatje nog verder op voor de gemeente, als het gaat om de ondersteuning van de padelsport. De tennisverenigingen in de Weebosch en Riethoven hebben bij de gemeente aangegeven dat zij een eigen padelbaan/banen ook wel zien zitten. ‘Deze verenigingen hebben dan ook recht op een investering vanuit de gemeente en het maken van afspraken over onderhoud’, schrijft het college in zijn raadsvoorstel.

Mochten de plannen van deze verenigingen voor de padelbanen serieuze vormen aannemen, dan wordt een aanvullend voorstel aan de gemeenteraad gedaan.