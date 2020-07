Veel animo voor landbouwcollectief Herenboeren De Kempen

,,De producten die we eten mogen best wat groener verbouwd worden en door meer samen te werken kunnen we daar gemeenschappelijk zorg voor dragen.” Voor Tamara Maas uit Eersel vielen de puzzelstukjes in elkaar toen ze een uitzending zag over Herenboeren. Afgelopen donderdag was er een eerste bijeenkomst in Eersel om de interesse onder de Kempenaren te peilen. In de zaal van de Muzenval verzamelen zo’n dertig personen zich op corona-afstand. ,,We zitten helemaal vol”, legt Henriette de Haas uit.

Ze is de eerste secretaris van de net opgerichte coöperatie Herenboeren De Kempen. ,,Een volgende bijeenkomst in Riethoven is ook al vol, mensen kunnen zich nog aanmelden voor twee extra bijeenkomsten op 25 augustus en 10 september op de Venco Campus”, meldt De Haas.

,,Bij een Herenboerderij werken zo’n 200 gezinnen samen, ze pachten een boerderij met zo’n twintig hectare grond en huren zelf een boer in”, vertelt Boudewijn Tooren. Hij is voorzitter van de Herenboerderij in Boxtel, een van de acht werkende coöperaties op dat gebied in Nederland. Zijn toehoorders hangen aan zijn lippen en horen hem vertellen hoe de ruim 500 monden van de aangesloten boeren vijf dagen per week hun groenten en vlees uitgeleverd krijgen. Hoe ze bij aanvang ieder 2000 euro inleggen en daarna een maandelijks abonnement betalen om zo de kosten te delen. Tooren: ,,Het is een andere manier om aan je voedsel te komen.”

Hobbels

Er blijken voor de Herenboeren nog veel hobbels te nemen, niet in de laatste plaats hobbels verpakt in de wet- en regelgeving in Nederland. Tooren daarover: ,,Van palen bij de appelbomen die maar één meter hoog mogen zijn tot varkens die loslopen. Wij hebben al tientallen punten opgesomd waar we graag ontheffing voor willen hebben, maar de overheid vindt dat lastig. We hebben er zelfs bij de minister op aangedrongen om daar sneller werk van te maken.”

De Herenboerderij in De Kempen is sinds kort een coöperatie en heeft het voornemen om vanaf 2021 te starten. ,,Maar dan moeten we wel een stuk grond en een boer hebben”, zegt Tamara Maas. Ze is er positief over. ,,Er zijn nog veel hobbels te nemen, maar Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.”

Bezoeker Henk Duijs uit Riethoven heeft de hele avond goed geluisterd en alles in zich opgenomen. ,,Ik ga me aanmelden”, zegt hij overtuigd. De groene manier van groenten kweken en het samen delen spreken me aan.”