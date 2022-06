Veel behoefte aan simpel praatje, en daarom gaat de Sint-Joriskapel in Oirschot open als ‘huiskamer’

De huiskamer is een initiatief van de parochie van Sint Odulphus. Pastor Wilfred van Nunen en dorpsondersteuner Tiny van de Ven zijn nu nog bezig met de laatste voorbereidingen.

Een pannetje soep

Van Nunen: ,,Het idee is ontstaan in coronatijd. Tijdens de eerste golf, in 2020, kwamen er mooie initiatieven tot stand. Mensen brachten elkaar bijvoorbeeld een pannetje soep of boodschappen. Er waren kleine muzikale straatoptredens. Dat was prachtig. Maar de coronatijd duurde lang en de initiatieven namen af. De behoefte aan elkaar ontmoeten bleef groot, met name bij de oudere mensen. Nu nog steeds is nood aan sociale contacten.’’

Quote Veel oudere mensen zoeken een ontmoe­tings­plek dichtbij huis Tiny van de Ven

Van de Ven: ,,Via mijn werk als dorpsondersteuner merkte ik hoe groot de behoefte aan een simpel praatje is. De Enck aan de Loop is nog niet geopend. En door een interne verbouwing bij Huize Sint Joris is de koffiezaal niet meer toegankelijk voor mensen van de aanleunwoningen. Veel oudere mensen zijn niet of minder mobiel, zij zoeken een ontmoetingsplek dichtbij huis. Gelukkig kan nu de Sint-Joriskapel dienst doen.’’

Een kast met spelletjes

De kapel wordt door de stichting Sint Joris aan de parochie verhuurd. De banken zijn eruit gehaald, stoelen en tafels zijn er voor in de plaats gekomen. Er is een koffiehoek en een nieuwe toiletruimte gemaakt. Van Nunen: ,,De kapel blijft beschikbaar voor diensten op zaterdagavond. Rotary Best-Oirschot heeft een kast geschonken met spelletjes. Die spelletjes kunnen uitgeleend worden. En pastoor Spijkers en ik zullen regelmatig binnenlopen voor een praatje.’’

Quote Leerlingen van Kempen­horst kunnen zelfs een ritje op de duofiets met een bezoeker maken Tiny van de Ven

Door de initiatiefnemers is ondertussen een samenwerking met scholengemeenschap De Kempenhorst opgezocht, hun derde- en vierdejaarsleerlingen kunnen in de huiskamer ervaring opdoen met de oudere medemens. Van de Ven: ,,Ze kunnen zelfs ook een ritje op de duofiets maken of een wandeling met een bezoeker.’’

Opening door pastoor Spijkers

Op dinsdag 12 juli om 10.00 uur wordt de huiskamer officieel geopend door pastoor Spijkers. Er is die ochtend ook gepaste livemuziek. Vanaf deze datum is de huiskamer toegankelijk op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur en op zondagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. Vrijwilligers zijn aanwezig, zij schenken een kopje koffie of thee.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op 0499-571250 of via een bericht aan bestuur@odulphusvanbrabant.nl.