Veel ideeën en vragen over Groene Long in Bladel

De Groene Long is de naam voor de driehoek tussen Zwartakkers, de Beemdstraat en de Postelweg in Bladel. Het gebied, dat loopt tot in het centrum van Bladel, is negen hectare groot. De helft is braakliggende gemeentegrond, ooit aangekocht voor de randweg. Nu die klaar is, komt ook de invulling weer in beeld.