‘Veel mensen van ’t Loo hebben bijzondere herinneringen aan dit pand’

Bij Malle Pietje blijft altijd iets aan je vingers plakken, ook zonder brandne­tels

9 augustus ASTEN - De eerste verschillen zijn na ruim twee maanden zichtbaar in de karakteristieke winkel van Malle Pietje in Asten. Waar de op 20 mei overleden Piet Bankers zijn klanten graag liet ‘schatzoeken’ in metershoge stapels antieke spullen, daar kiest zoon Dave voor wat meer orde. ,,Hij deed het op zijn manier, nu zijn wij aan de beurt, gaf pap ons al mee.”