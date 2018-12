Veel mooie gouden herinneringen voor bruidsparen in Eersel

Het jaar 1968 staat bol van revolutie en chaos, protesten en oorlogsgeweld. Een magisch en onvergetelijk jaar. Zeker voor de echtparen die in dat jaar trouwden.

Dit jaar was er voor het eerst een gezamenlijke bijeenkomst voor alle gouden paren van de zes Eerselse kerkdorpen. In een doorlopende presentatie werden krantenknipsels en foto's uit 1968 getoond en een muzikaal duo zong liedjes uit die tijd. Het was een grote receptie met de 53 paren (van de in totaal 80) die aanwezig konden en wilden zijn.

Huwelijksdag

Een receptie zoals velen die zich nog herinnerden van hun eigen huwelijksdag. Alleen de sigaren en sigaretten in glazen op de tafeltjes ontbraken, zoals een van de aanwezigen opmerkte. Times are changing zong Bob Dylan in de jaren ‘60, maar het was nu niet minder gezellig.

In zijn openingswoord ging burgemeester Joseph Vos terug in de tijd. Hij haalde nationale en internationale hoogte- en dieptepunten aan. Maar ook zaken die toen speelden in Eersel en Vessem. Niek van Kemenade en Riek Smetsers zijn in Steensel getrouwd en via Vessem in Eersel komen wonen. Zij hebben hun gouden bruiloft dit jaar wat kleiner gevierd dan vijftig jaar geleden. Smetsers: ,,Toen was het een flink feest in De Ster (het huidige hotel Steensel). Iedereen feestte toen daar, omdat er een grote zaal was. Toen en nu is een wereld van verschil. Ik was twintig jaar, dus erg jong. Het lijkt of je eerder volwassen was. Toen de kinderen kwamen stopte je ook meteen met werken en werd je huisvrouw."

Herinneringen

Aan de tafeltjes werden vele herinneringen opgehaald. Er kwamen ook wat ernstigere zaken aan bod als de burgemeester langskwam. Dan ging het over het al of niet samengaan van de Kempische dorpen of het verdwijnen van de pinautomaten. Ger en Hans Janssen kwamen vijftig jaar geleden respectievelijk uit Bergeijk en Reusel.