Veel nieuw groen voor Eersel

Afgestorven

De nodige planten en bomen zijn afgestorven of niet voldoende aangegroeid, meldt Eersel in de gemeenteberichten. Verschillende groenaannemers en Kempenplus zijn in bijna alle kernen van de gemeente (behalve Steensel) met de grote herbeplanting aan de slag gegaan. Er zijn 35.500 nieuwe planten in de grond gezet en ook nog eens 68 nieuwe bomen geplant. Alleen in Steensel wordt de herbeplanting in een later stadium-tijdens de herinrichting van dit dorp- uitgevoerd.