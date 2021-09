Veel nieuwe gezichten bij Hockeyclub Oirschot, ‘die energie brengt weer nieuwe ideeën’

Sandra, werkzaam als advocaat, zet zich al jaren in voor HC Oirschot. Zij is secretaris van de sponsorcommissie en was secretaris van het bestuur. Als moeder van vijf hockeyende kinderen is zij ook regelmatig langs de lijn te vinden. Voet: ,,De afgelopen maanden zijn veel nieuwe vrijwilligers opgestaan hetgeen heel organisch verliep. Samen werd gekeken wie op welke plek het beste paste. Met name de vragen ‘wat vind je leuk’ en ‘wat geeft energie’ werden belangrijk. Ik ben doorgestroomd naar voorzitter, Mirelle neemt mijn taak als secretaris van het bestuur over. Ik vind het mooi om te zien dat zoveel mensen hart voor de club hebben en een taak op zich nemen. Als verbinder word ik daar heel blij van.’’

Karin van der Lelij kwam via haar twee dochters bij de Oirschotse hockeyclub terecht. Daar sprak zij met sporttechnisch coördinator en hart van de club Maurice Gilsing over het reilen en zeilen van de club. Karin: ,,Ik vind het leuk om mee te denken. Ik kende weinig mensen, dat is denk ik wel een voordeel. Ik ging met jeugdcommissieleden om tafel om te praten over allerlei zaken waar je als club mee te maken krijgt. Nu ben ik coördinator jeugdzaken.’’

Volgens Van der Lelij ontstond er een nieuwe energie doordat allerlei functies opnieuw tegen het licht gehouden werden. Grotere taken werden opgedeeld in kleine klussen. ,,En die energie brengt weer nieuwe ideeën op gebied van beleid, inrichting van het clubhuis, toernooien, vrijwilligersavonden.”

Voor iedereen leuk

Mirelle Gilsing heeft een dochter bij HC Oirschot en met haar achtergrond in HR-management een mooie toevoeging aan het bestuur. Die kennis bracht zij afgelopen maanden reeds in. ,,Ik vind het leuk om over beleid na te denken. We hebben de functies op de club duidelijker omschreven en taken kleiner gemaakt. Vrijwilligers zijn zo belangrijk en zo blijft het voor iedereen leuk.’’

HC Oirschot telt 506 leden, van wie 307 jeugdleden. De dames zijn deze dagen aanwezig rond de velden van Sportpark Jumbo Moorland waar nu zo’n honderdtwintig kinderen meedoen met de Jumbo Hockeydagen; drie dagen hockey, techniek en spelplezier. Sandra: ,,Een superopening van het nieuwe hockeyseizoen. Fijn om al de kinderen weer te zien hockeyen. Zelfs spierpijntjes zijn weer heerlijk om aan te horen.”

Aan de overkant, bij Oirschot Vooruit zijn tegelijkertijd de Jumbo Voetbaldagen gaande. De warming-up in de ochtenden wordt gezamenlijk gedaan met alle kinderen van HC Oirschot en Oirschot Vooruit. Sandra: ,,We zijn goede buren en we houden elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen onze verenigingen. Ik ken Hans Verouden, voorzitter van Oirschot Vooruit, goed. We zaten jaren samen bij de keukenploeg voor het schoolkamp van OBS De Korenbloem. De samenwerking verliep toen ook al goed en dat zetten we voort!’’