Veel schade bij botsing tussen twee auto's in Riethoven

’Weekend­apo­theek’ in de Kempen onder druk

9:37 EINDHOVEN - Nadat onlangs drie huisartsenposten in de Kempen sloten, is nu ook de medicijnvoorziening 's avonds en in het weekend onderwerp van discussie. Zorgverzekeraars overwegen te stoppen met de medicijnrobot in Bladel, maar de huisartsen zien dat niet zitten.