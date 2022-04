Veel volle kleedjes in Eersel

Het is jammer dat er in Eersel ’s middags niks meer te doen is

Rammelende ballonnen en dj Ruud

Bij het springkussen en ook bij de knutselkraam is het gezellig druk. Daar mogen kinderen een houten mobiel uitzoeken en mooi versieren voor in hun kamer. De punchballonnenkraam verkoopt enorme ballonnen gevuld met rijst. Het rammelende effect komt echter niet uit boven de gezellige meezingers die dj Ruud laat horen. Twee dansgroepen, Lets Dance en DeDe Dance Ballet, zorgen voor vrolijke dynamiek in de kiosk.

Henk de Bruijn, van Stichting Koningsdag Eersel, is enthousiast dat het zo gezellig druk is. Maar straks is de kindervrijmarkt afgelopen. ,,Het is jammer dat er in Eersel ’s middags niks meer te doen is. We hadden een oproep gedaan in weekblad de Hint om daarvoor nieuwe ideeën op te halen, maar daar zijn helaas geen reacties op gekomen,” aldus De Bruijn.