Veelbelovende start ‘Oirschots model’ zorg en welzijn

Onrust in de landbouw­sec­tor betekent nieuwe hoop voor nertsenfok­kers

19 februari GEMERT-BAKEL - Brabant heeft een zware inbreng als het gaat om nertsenhouderijen, hier worden meer dan de helft van alle pelsdieren gefokt, in Gemert-Bakel zelfs ongeveer een kwart. In 2013 werd een wet aangenomen die pelsdierhouders dwingt te stoppen in 2024 en er is géén opkoopregeling. Maar die wet staat nu ter discussie. Het ministerie van Landbouw bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd met de nertsenhouders over aanpassingen van de wet.