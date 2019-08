Veelbesproken brug in Oirschot komt er nu toch

Onder leiding van Ballast Nedam is loon- en grondverzetbedrijf Bruurs begonnen met de grondwerken aan de noordzijde (de kant van het centrum). René Bruurs licht toe: ,,Momenteel zijn we bezig met de grondverbetering voor de poeren van de brug. In principe is het de bedoeling dat de brug aan het einde van het jaar gereed is. Daarna volgen de bestratingswerken. Het speeltoestel met klimpalen dat nu is weggehaald, wordt later teruggeplaatst. Op de site van de gemeente is de planning te volgen.