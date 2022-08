Veelzijdigheid troef op het Ploegfestival

Festivaldirecteur Dries Floris is druk op het terrein om van de ene artiest en bar naar de andere te lopen om te zien of alles gaat zoals het moet gaan. Met vele vrijwilligers zoals van dansclub Infinity en de vaste medewerkers van De Kattendans is het weer perfect geregeld.

Eendjes vangen

Overal staan in gele hesjes toezichthouders en het publiek deint mee met de muziek of is druk met het fotograferen van de kleintjes die eendjes mogen vangen.

,,De zaterdagavond werd dit jaar georganiseerd door de jonge garde van Job Jansen, Kevin Peels en Marion Lavrijsen, “ vertelt de trotse Kattendansdirecteur Dries Floris. ,,Ik dacht een half jaar geleden wel hoe moet het verder met het Ploegfestival. Maar als ik nu rondkijk met zaterdagavond zesenhalf duizend mensen op het veld en nu zeker zevenduizend dan is alles toch weer goed gekomen. Met tachtig sponsoren en de baropbrengst kunnen we het ook financieel weer rondbreien. Veel mensen die er zaterdagmiddag kwamen, waren er zaterdagnacht om twee uur nog.” In totaal verwacht hij ruim 18.000 bezoekers.

Tien straattheateracts

In het kinderdorp worden doorlopend voorstellingen gegeven. In totaal zijn er tien straattheateracts. Om de beurt treden Clown Archibald, Mr Beatz, poppentheater Charlotte de Lange en Martin Forget op. Telkens als een van deze artiesten met zijn show begint is in korte tijd een hele cirkel met kinderen en ouders rondom gevormd om al het moois te zien en te horen.

Even verderop staan drie Eerselse tieners bij elkaar. De drie scholieren van het Rythoviuscollege hebben zojuist het optreden van Bankzitters op het grote podium bijgewoond. Niek van Mol (14), Tim Akkens (14) en Jesper Willems (13) kennen Bankzitters van YouTube. ,,Schoolgenoot Noah uit Luyksgestel vertelde dat ze hier optraden,” vertelt Tim. Jesper is een grote fan van deze formatie.

Lint kwam uit de koffer

Even verderop staat Gijs Willem (9) uit Eindhoven te kijken naar het optreden van Sol Air. ,,Het is heel spectaculair. Het lint waaraan ze zich optrekt kwam uit de koffer,” vertelt hij terwijl hij zijn ogen nauwelijks van het optreden kan halen. ,,Dit is een optreden van een Portugese vrouw met een trapeze act. De dame in het zwart zorgt voor het contragewicht,” legt Floris uit. Ondertussen speelt Blackbird. Een optreden dat zeer wordt gewaardeerd door Mat Notermans uit Valkenswaard en zijn partner. ,,Het is een leuk en gevarieerd festival. We zijn hier nu al voor de vierde keer. En als het weer meezit is het perfect. We komen oorspronkelijk uit Limburg en hadden dit ontdekt. Sindsdien komen we hier elk jaar. We waren hier ook al gisteravond.”