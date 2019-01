Veertig jaar gewacht op fietspad Riethoven-Eersel

Maar sinds vrijdag kan er wél veilig gefietst worden. Vanuit een goedgevulde partytent op het erf van de familie Habraken speechte Wethouder Mathijs Kuijken: ,,De eerste ideeën voor de aanleg van het pad ontstonden vier jaar geleden al, maar in de tussentijd is er veel gebeurd. Er speelden namelijk drie trajectjes. Eerst hebben we fietsstroken binnen de bebouwde kom in Walik gerealiseerd en daarna hebben we dat ook in de Gildestraat in Riethoven gedaan. Voor de aanleg van het fietspad moesten we gronden aankopen en het bestemmingsplan wijzigen. En ondertussen bedachten we, omdat we als gemeente ook een duurzaamheidsambitie hebben, dat we energiezuinige lampen aan het tracé wilden. Dit leidde tot de aanleg van de huidige innovatieve oriëntatieverlichting.’’