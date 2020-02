Veertigste Stinselse Avond sprookjesachtig mooi

STEENSEL - De veertigste editie van de Stinselse Avond voltrok zich vrijdag in een sprookjesachtige sfeer. Door de vrijwilligers was een prachtig decor gecreëerd waarin alle acts volledig tot hun recht kwamen.

Zo vulden de jongste danseresjes van Sidanza het podium als Roodkapjes. Met lange linten gaven zij aan hun dans een extra dimensie.

Het duo Iets Nieuws kwam zoals gebruikelijk met iets nieuws. Ditmaal beeldden ze een aantal bekende nummers uit. Rennend over het podium kwamen ze steeds weer met andere attributen uit de coulissen. Het optreden van 'Er was eens...' deed een stevig beroep op de lachspieren van de volle zaal. In de hoedanigheid van pastoor ging Frank van der Aa in De Höllekes op zoek naar volgelingen. Tijdens een hilarische mis in de mobiele kerk konden de Tien Geboden worden afgekocht tijdens de collecte. En deze keer werd er niet voor het zingen de kerk uitgegaan.

Opvolger

Jarenlang was Wil Habraken een vaste waarde in de ton tijdens de Stinselse Avond. In zijn zoon Rob kent hij een meer dan waardige opvolger. De debutant kreeg de zaal plat met zijn act als sprookjesverteller met een spraakgebrek. Zo verhaalde hij op onnavolgbare wijze over Weeuwsnitje en Koodrapje.