Veldhoven Proeft zet mantelzorgers in het zonnetje

Met ‘Och was ik maar bij moeder thuisgebleven’, sluit zanger/accordeonist Eric Jaspers zijn optreden af. Maar die gedachte speelde vrijdagmiddag bij geen van de aanwezigen. ,,Het is hier keurig verzorgd, we komen niets tekort”, zegt het echtpaar Van de Rijt. En prompt komt er weer een vrijwilliger langs met een vol dienblad. Ditmaal is het een hapje meloen.

Lachende gezichten

,,We waarderen het zeer dat Veldhoven Proeft dit doet. Mooi om al die lachende gezichten te zien”, zegt Marianne van der Ven, project- en maaltijdcoördinator bij Swove. De middag tijdens het foodfestival is speciaal voor mantelzorgers en degenen voor wie ze zorgen. ,,We hebben al onze mantelzorgers aangeschreven. De aanmeldingen stroomden al snel binnen. We konden zo’n driehonderd mensen plaatsen en die zijn er ook.” De optredens van het kwartet Witte Nie en Jaspers vallen duidelijk bij de gasten in de smaak. Sommige wagen een polonaise of een dansje, dan weer gaan honderden armen de lucht in.

Kopje soep en een bitterbal

Na een kopje soep en een bitterbal genieten de zussen Regien (78) en Tonnie (82) van een worstenbroodje. Jeanine is de mantelzorger van Tonnie. ,,Met mijn zussen ondersteun ik mijn moeder met boodschappen, doktersbezoeken en financiële zaken. We doen wat nodig is, ze heeft vroeger ook voor ons gezorgd.” Tonnie woont al enkele jaren in een appartement van Merefelt. Haar zus Regien heeft zeventien jaar als voedingsassistente bij Merefelt gewerkt. Vorig jaar is haar man overleden en over enkele weken verhuist ze van de wijk De Polders naar een appartement in Merefelt Staete.

Mantelzorgers die nog niet bekend zijn bij Swove kunnen zich daar aanmelden. De welzijnsorganisatie biedt hen een luisterend oor, advies en activiteiten.

Veldhoven Proeft vindt ook zaterdag en zondag nog plaats. Het programma is te zien op de site veldhovenproeft.nl.