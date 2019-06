Veldhovense tiener speelde bijzondere bijrol bij crash Britse bommenwerper in 1944 in Vessem

Direct sprong hij ’s avonds samen met een maat op de fiets naar Vessem, toen hij er in zijn woonplaats Veldhoven-Dorp lucht van had gekregen dat daar een Brits oorlogsvliegtuig was neergestort. Tot in het kleinste detail weet Joop van den Boom (93) te vertellen over het jongensboekavontuur dat hem in mei 1944 tijdens de oorlog als 17-jarige overkwam. Eenmaal op de plek van de crash, in het Vessemse weiland Molenbroek, meende hij in de schemering tussen de brokstukken het staartstuk te ontwaren van de neergehaalde Lancaster-bommenwerper.