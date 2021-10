Veldhovense vogelaars zien van alles vliegen op internationale trekvogelteldag

VELDHOVEN - Op ruim 160 plaatsen in Nederland gingen zaterdag vogelaars in alle vroegte uit de veren om trekvogels te tellen. In Veldhoven zag een zestal vogelliefhebbers op een telpost aan de Nagelmekerseweg van alles overvliegen.

Het was nog donker toen Heine van Maar zaterdag om 7.00 uur op de telpost arriveerde. De avond ervoor beluisterde hij via de app Birdsounds Europe nog enkele vogelgeluiden. ,,We verwachten vandaag ook de boompieper en graspieper. Die heb ik even beluisterd om ze straks te herkennen.’’

De wind staat gunstig voor de tellers. ,,Het is zuidwestenwind. De vogels hebben de wind tegen en vliegen dan lager. Maar als echt hard waait, vliegen ze niet of minder’’, weet Van Maar.

Veertig landen

Op een tafeltje staan enkele thermoskannen koffie en ligt de ANWB Vogelgids en een tellijst. In de berm staan enkele telescopen op een statief, maar de vogelaars gebruiken de verrekijker het meest. Regelmatig buigt een van hen zich over de lijst om een streepje te zetten bij een vogelsoort.

Gerben Helmes is voor de zevende keer van de partij. Na twee uur tellen voeren de vink en de houtduif de Veldhovense lijst aan. ,,Sommige vogelaars tellen in een app. Wij tellen op papier. Dat is ook handig om aan passanten te laten zien. Aan het eind van de dag voer ik de totalen in op de site trektellen.nl’’, legt Helmes uit.

In meer dan veertig landen worden op deze dag trekvogels geteld. Veel vogels die bij ons hebben gebroed, trekken nu naar het warmere zuiden. Vanuit het hoge noorden komen vogels naar ons land om te overwinteren of ze trekken in die tijd door ons land. Vogelwerkgroep De Kempen neemt samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de internationale vogelteldag.

,,Kijk, daar gaat een groep vinken’’, zegt Mark Sloendregt terwijl hij in de lucht kijkt. ,,Je herkent ze aan de manier van vliegen en de trekroepjes. Bij vogels heb je zang en roep. De trekroepjes laten ze horen om elkaar niet kwijt te raken. Tjuup, tjuup’’, imiteert Sloendregt de trekroep van de vink. Even daarna worden zes aalscholvers genoteerd die in de bekende v-vorm overvliegen.

Nieuwe leden

Vorig jaar verwelkomden de tellers ook drie bezoekers. ,,Voor mensen is dit een mooie gelegenheid om te kijken hoe dit in zijn werk gaat. En soms houden we er nieuwe leden aan over’’, zegt secretaris Cor van Pelt van Vogelwerkgroep De Kempen.

De vogeltrek is verspreid over zo’n drie maanden en gaat dag en nacht door. De jaarlijkse telling is belangrijk om in de loop der jaren verschillen te zien. ,,Zo gaat het nu slecht met de veldleeuwerik. Die is in het agrarisch gebied vrijwel uitgestorven. Op Eindhoven Airport zit-ie nog wel omdat daar bijna niet wordt gemaaid’’, aldus Van Maar.

Vink, spreeuw en houtduif vormden zaterdag in Veldhoven de top drie. De veldleeuwerik is de grote afwezige. Landelijks is de spreeuw het vaakst gezien, gevolgd door graspieper en vink.