Vele paden door De Groene Long in Bladel

Landschapsarchitecte Esther Kruit van het bureau KruitKok zei dat woensdagavond in een digitale presentatie. Ze gaf een toelichting op het ontwerp van het gebied. Zij werd daarin bijgestaan door Femmes van Limpt, een van de betrokkenen. Volgens Kruit was er al veel werk verricht toen ze aan de slag ging. ,,Er lag al een mooi draaiboek. Het gaat ook letterlijk om een groene long waar Bladel omheen is gegroeid.”

Kinderboerderij in het hart

De Groene Long is gelegen tussen Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg. De entree komt aan de Postelweg. Aan de noordkant komen de dierenweiden van het Pius X-College. Het entreegebouw is ook in gebruik bij de school. Aan de zuidkant komen de akkers van stichting Het Groene Goud te liggen. Van Limpt is daar de vertegenwoordiger van. Een kinderboerderij komt in het hart van het gebied.

Op het terrein komen drie soorten paden. Bij de entree komen klinkers te liggen. Een half verhard pad loopt door het gebied, maar in bloemrijk gebied komen ook graspaden. Dat zijn paden die worden uitgemaaid in het grasland. Een pad buiten De Groene Long moet het terrein prettig bereikbaar maken. ,,Je moet ook een ommetje kunnen maken", zo maakte Kruit duidelijk.

Oude akkertjes

Het gebied krijgt een eigen wateropslag, dat weer ten goede komt aan de waterhuishouding van De Groene Long. Er komt een natuurlijke afscherming van het gebied, die onder andere bestaat uit struweel. Met houten hekken kan het afgesloten worden. Kruit was blij verrast met de aanwezigheid van micro-reliëf op het terrein. ,,Dat komt door oude akkertjes die er ooit hebben gelegen.”

Van Limpt gaf aan hoe alle deelnemers, maar ook omwonenden, hun best hebben gedaan de nodige input te geven. ,,Soms is dat lastig. We hebben schetsen gemaakt, maar in coronatijd valt het niet mee het daarover te hebben. Je wil graag de hoofden bij elkaar steken en dat kan niet zo goed.” Ondanks die handicap zijn alle betrokkenen toch tot een mooi resultaat gekomen, zo constateerde ze.

,,Je bent van elkaar afhankelijk. Toch hebben we iets moois bereikt. We hopen dat heel Bladel daar straks van kan genieten”, aldus Van Limpt.