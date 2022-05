Vera en Olga missen hun land elke dag, maar hun mannen elk uur

LAGE MIERDE – Normaal heerst er stilte op voormalig vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde. Nu klinkt er het geluid van de wielen van een kinderstepje. Een geluid veroorzaakt door de kinderen van Oekraïense vluchtelingen die in Reusel-De Mierden worden opgevangen in enkele vakantiewoningen op het park.

,,Hartverwarmend hoe men ons hier helpt en hoe wij hier tot rust kunnen komen,” zegt Olga (37). ,,Maar het is fragiel, dat merkten we toen maandag om 12 uur de sirenes afgingen en de kinderen onder tafel vlogen,” zegt ze met zachte stem en een traan in haar ogen.

Olga woonde in de regio Charkov toen het daar onveilig werd. Maar bij de eerste opvangplek nog in Oekraïne, regende het pas echt bommen en granaten en vluchtte ze snel verder met haar moeder en kinderen van 7 en 13 jaar. ,,Ik had nog net tijd om twee koffers te pakken met documenten en wat kleding,” zegt ze. ,,Het huis stond er nog toen we vertrokken maar we houden er rekening mee om dat ook te verliezen,” vertelt ze.

Via Berlijn, Amsterdam en Eindhoven kwam ze uiteindelijk in Lage Mierde terecht. Daar appt ze dagelijks met haar man die aan het front is.

Ze was in Oekraïne directeur van een kinderdagverblijf en het liefst gaat ze hier ook zo snel mogelijk aan de slag. ,,Dat zou kunnen in de kinderopvang voor Oekraïense kinderen, maar ik wil alles aanpakken wat op mijn pad komt,” zegt ze. ,,We hebben al een prikbord waar de vacatures op kunnen, maar het is nog leeg.” Ze gaat ervan uit dat ze uiteindelijk weer naar Oekraïne terug kan om het land weer mee op te bouwen

Vera (36) is intussen ook aangeschoven en vertelt in vloeiend Engels dat ze in Oekraïne bij het bedrijf Pfizer een goede baan had en dat ze hoopt binnenkort ook vanuit Nederland haar werk te kunnen doen. ,,Maar online werken is moeilijk omdat de verbindingen op dit moment nog slechter zijn dan ze al waren,” legt ze uit. ,,Daarom sta ik nu ook open voor andere jobs.”

Ze bewoonde een appartement in de buurt van een olieopslag en vermoedde dat dat aangevallen ging worden, wat later ook gebeurde.

In Lage Mierde stonden al snel de eerste vrijwilligers klaar, met stichting Vluchtelingenwerk als eerste aanspreekpunt. ,,We hebben vrijwel alles wat we direct nodig hebben, alleen geen schoenen in geschikte maten,” legt Vera uit. De vrijwilligers hebben dit al opgepikt en in diverse groepsapps uitgezet. ,,Het probleem is dat we nu veel goederen krijgen waar we niets mee kunnen en we hebben geen opslag. Als iemand uit de omgeving daarvoor een ruimte zou hebben zou dat top zijn.”

Olga en Vera zijn blij dat de kinderen binnenkort al naar school kunnen (in Bladel), maar kinderopvang voor de kleinsten is nog niet geregeld. Olga: ,,Dat zou ik zelf graag opzetten, zodat de moeders makkelijker kunnen gaan werken.“

Vragen over hulp en bijdragen: Wendy Smolders tel 06-10364829

Het voormalige vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde werd enkele jaren terug gekocht door autohandelaar Ben Lenferink uit Almelo. Het park kreeg daarbij ook een nieuwe naam: vakantiepark De Brabantse Kempen. Omdat de nieuwe eigenaar niet geheel onomstreden was liet de gemeente Reusel-De Mierden een Bibob-onderzoek uitvoeren. Over de resultaten daarvan wil de gemeenten geen uitspraak doen omdat het om privacygevoelige informatie gaat. Wel laat ze weten dat het onderzoek geen reden aan het licht bracht om de huidige opvang van vluchtelingen niet uit te voeren.