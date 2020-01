Verdachte aangehouden voor gewelddadige mishandeling in Eerselse woning

Niels Adriaans gaat als de brandweer op zittings­avond Reusel

10:42 REUSEL - ,,Op de paardenmarkt vraag ik wie mij een levend stuk vlees kan verkopen. 'Een hengst kun je krijgen' kreeg ik als antwoord." Voor Reuselnaar Niels Adriaans was het even spannend om als eerste van zeven tonpraters de ton te vullen. Het was voor de brandweerman de tweede keer dat hij op de Reuselse planken stond, dit keer in het personage van Klaas de Hulpsint.